Por onde andam 7 ex-Santos que estão 'sumidos' no exterior?

Neste último capítulo, mostramos hoje o que andam fazendo da vida sete jogadores que passaram recentemente pelo Santos e hoje estão "perdidos no mundo"... Ou melhor, que estavam, já que encontramos todos eles.

LUCAS VERÍSSIMO

Zagueiro, 29 anos, Al-Duhail (QAT)

Um dos principais jogadores do Santos que surpreendeu ao ser vice-campeão da Libertadores-2020, o zagueiro estava a caminho de disputar a última Copa do Mundo até sofrer uma lesão de joelho que mudou os rumos de sua carreira. Após ficar praticamente um ano afastado do futebol, Lucas Veríssimo saiu dos planos do Benfica, primeiro emprestado para o Corinthians e depois negociado com o Al-Duhail. No Qatar, o defensor é titular absoluto de um time que ganha quase todos os jogos (venceu 12 vezes nas 17 primeiras rodadas da liga nacional). O problema é que, pelo menos aqui no Brasil, quase ninguém está vendo.

MARCOS LEONARDO

Atacante, 21 anos, Al-Hilal (ARA)

Imagem: Getty Images

O "Menino da Vila" vive um grande momento no futebol saudita após uma passagem relâmpago pela Europa. Marcos Leonardo foi negociado pelo Santos com o Benfica por 22 milhões de euros (R$ 137,7 milhões) em janeiro do ano passado e repassado ao Al-Hilal por 40 milhões de euros (R$ 250,4 milhões) somente oito meses depois. O ainda jovem atacante tem honrado bem esse investimento: ele só não balançou as redes em uma das dez rodadas da Saudi Premier League jogadas desde a virada do ano e já é o vice-artilheiro do campeonato, com 16 gols.