Ex-Palmeiras, Barcos ressurge aos 40 e vira craque da 'pré-Libertadores'

Hernán Barcos já tinha 28 anos quando ajudou o Palmeiras a ganhar a Copa do Brasil-2012, jogou no Grêmio até os 31 e se despediu do país pentacampeão mundial, no Cruzeiro, logo depois do seu 35º aniversário.

Agora com 40 anos e dez meses de idade e depois de passar até pelo futebol de Bangladesh, o "Pirata" voltou a dar as caras em grande estilo no cenário sul-americano.

O centroavante argentino tem sido o grande nome dos mata-matas preliminares da Copa Libertadores da América nesta temporada e já deixou o Alianza Lima com uma mão na vaga para a fase de grupos.