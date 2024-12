Gyökeres supera Haaland e é o artilheiro do mundo em 2024; veja o ranking

Brasil em baixa

Desta vez, nenhum jogador brasileiro descolou um lugarzinho no top 10 dos maiores artilheiros do ano. Quem mais se aproximou desse grupo foi Bissoli, autor de 38 gols pelo tailandês Buriram United, que ficou a apenas um tento de ingressar no ranking.

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo ofertado pela Fifa, Vinícius Júnior, do Real Madrid, encerrou 2024 com 34 bolas nas redes, somente duas atuando pela seleção.

Dentre os jogadores em atividade no Brasil, a artilharia ficou com Yuri Alberto, do Corinthians, que marcou 31 vezes. Mesmo sem jogar desde setembro em virtude de uma lesão no joelho, Pedro (Flamengo) ficou na segunda colocação, com só um golzinho a menos.

Os artilheiros de 2024

1 - Viktor Gyökeres (SUE, Sporting): 62 gols

2 - Erling Haaland (NOR, Manchester City): 49 gols

3 - Harry Kane (ING, Bayern de Munique): 46 gols

4 - Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 43 gols

5 - Robert Lewandowski (POL, Barcelona): 42 gols

Wu Lei (CHN, Shanghai Port): 42 gols

7 - Jonathan David (CAN, Lille): 41 gols

8 - Ayoub El Kaabi (MAR, Olympiacos): 40 gols

9 - Akram Afif (QAT, Sporting Cristal): 39 gols

Martín Cauteruccio (URU, Sporting Cristal): 39 gols