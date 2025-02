Não é justo Endrick fora da seleção só por jogar no melhor time do mundo

Não é muito justo com Endrick que ele fique fora da seleção simplesmente porque joga no melhor time do mundo e precisa brigar por espaço contra astros que, a menos que se machuquem, não vão mesmo lhe dar chance.

Classificação e jogos La Liga

Se ainda estivesse no Palmeiras, o atacante certamente estaria disputando todas as partidas e empilhando gols. Automaticamente, sua vaga na seleção seria uma certeza.

Só que Endrick não é um jogador pior agora do que era sete meses atrás, quando trocou o futebol brasileiro pela Espanha. Ele só está inserido em um cenário de maior competitividade e exigência do que estava acostumado, o Real.

E nem dá para usar o argumento de que o jovem não merece ser convocado porque está jogando mal. Basta dar uma olhada nos números da sua temporada de estreia na Europa para perceber justamente o contrário.

Temporada de sucesso, sim sucesso

Mesmo com uma minutagem abaixo do que desejava, Endrick já marcou seis gols pelo Real. Com isso, ele já superou a temporada de estreia com a camisa merengue de Vinícius Jr. (quatro tentos) e está prestes à de Rodrygo (sete).