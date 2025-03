Champions: Como o Atleti virou o adversário 'mais difícil' para o Real

Foi também nos encontros com o Atleti que Vini experimentou alguns dos maiores ataques racistas que têm marcado sua trajetória na Espanha. Em 2022, um grupo de torcedores alvirrubros foi flagrado chamando o brasileiro de "macaco".

No ano seguinte, um boneco com a camisa do astro foi pendurado simulando um enforcamento em uma ponte nos arredores do centro de treinamentos do Real. Os responsáveis pela agressão eram integrantes de um grupo mais radical da torcida colchonera.

Nova Champions

Depois de uma fase classificatória sem grupos e com mais times (36) e jogos (oito para cada clube) do que estávamos acostumados, além de uma rodada extra de mata-matas, a repescagem, a Champions volta hoje à "normalidade".

A partir das oitavas de final, o torneio interclubes número um da Europa passa a ter praticamente o mesmo regulamento que vigorava até a temporada passada. A única novidade é a possibilidade de confrontos entre equipes do mesmo país já nessa etapa, o que possibilita o Real x Atlético.

O sucessor do time de Vini Jr. no posto de melhor do continente será conhecido em 31 de maio. Desta vez, o palco da decisão será a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.