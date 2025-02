Por onde andam 7 ex-Palmeiras que estão 'sumidos' no exterior?

Neste primeiro capítulo, mostramos hoje o que andam fazendo da vida sete jogadores que passaram recentemente pelo Palmeiras e hoje estão "perdidos no mundo"... Ou melhor, que estavam, já que encontramos todos eles.

LUAN

Zagueiro, 31 anos, Toluca (MEX)

Muitas vezes visto como uma espécie de 12º titular do Palmeiras durante a maior parte da "era Abel Ferreira", o zagueiro passou sete temporadas no Allianz Parque e conquistou quase todos os títulos possíveis (Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil). No meio do ano passado, resolveu aceitar o desafio de jogar pela primeira vez no exterior e se transferiu para o México. No Toluca, tem sido titular quase sempre e eventualmente até forma dupla de zaga com um antigo arquirrival, o uruguaio Bruno Méndez, ex-Corinthians.

GIOVANI

Atacante, 21 anos, Al-Sadd (QAT)

Imagem: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Antes de Endrick e Estêvão chegarem aos profissionais, era em Giovani que boa parte dos torcedores do Palmeiras depositava as fichas para um futuro brilhante no clube. Só que esse futuro nunca chegou. O ponta foi vendido ao famoso "mundo árabe" antes de deixar de ser uma aposta para o segundo tempo para virar uma realidade do time titular. E a ex-promessa alviverde não teve muita sorte no Al-Sadd: pouco depois de desembarcar no Qatar, sofreu uma grave lesão de joelho que o deixou afastado dos gramados por quase um ano. Recuperado, voltou a jogar na pré-temporada, em julho passado, e agora busca recuperar o tempo perdido e virar um nome importante do futebol asiático.