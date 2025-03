Por onde andam 7 ex-Flamengo que estão 'sumidos' no exterior?

WILLIAN ARÃO

Volante, 32 anos, Panathinaikos (GRE)

Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Antigo companheiro de Rodinei no Flamengo, o volante agora é adversário direto do lateral direito na Grécia. Desde 2023, Willian Arão é peça essencial do elenco do Panathinaikos, um dos mais tradicionais adversários do Olympiacos na disputa pelo posto de clube número um do futebol helênico. Essa é a segunda equipe europeia da carreira do volante, que jogou inicialmente no Fenerbahce (temporada 2022/23) assim que decidiu ir embora do Rio e foi vendido pelo Fla.

LÉO DUARTE

Zaguieiro, 28 anos, Basaksehir (TUR)

Imagem: Ricardo Moraes/Reuters

Lá no meio de 2019, quando deixou o Flamengo, o zagueiro parecia tão promissor que conseguiu uma transferência para o poderoso Milan. Só que a passagem de Léo Duarte pelo gigante italiano foi, no mínimo, esquecível. Ao longo de um ano e meio, ele participou de apenas nove jogos e ficou em campo por pouco mais de 500 minutos. Léo Duarte conseguiu colocar sua carreira no lugar depois que se mudou para Turquia e passou a defender o Basaksehir. O brasileiro é titular de uma equipe que disputa competições europeias (jogou a Conference League nesta temporada) e eventualmente até usa a braçadeira de capitão. Ah, e ainda tem um detalhe: tem sido mais usado como lateral direito do que propriamente no miolo de zaga.