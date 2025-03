Por onde andam 7 ex-Corinthians que estão 'sumidos' no exterior?

Neste segundo capítulo, mostramos hoje o que andam fazendo da vida sete jogadores que passaram recentemente pelo Corinthians e hoje estão "perdidos no mundo"... Ou melhor, que estavam, já que encontramos todos eles.

MATEUS VITAL

Meia-atacante, 27 anos, Shanghai Port (CHN)

Contratado do Vasco, teve um belo início no Corinthians e foi figura essencial na conquista do Campeonato Paulista de 2018. Com o tempo, perdeu rendimento e se transformou em uma figura mais apagada no elenco. Ainda durante a passagem pelo time paulista, teve um empréstimo de pouco brilho para o futebol grego (Panathinaikos). No começo do ano, após duas temporadas no Cruzeiro, foi contratado pelo Shanghai Port, o melhor time da China, com uma missão nada modesta: ser o substituto de Oscar (agora no São Paulo).

FABIÁN BALBUENA

Zagueiro, 33 anos, Dínamo Moscou (RUS)

Imagem: Alan Morici/AGIF

O paraguaio teve duas passagens pelo Corinthians. Entre 2016 e 2018, conquistou três títulos importantes (dois Paulistas e um Brasileiro) e ganhou status de ídolo. Já o segundo período (2022 e 2023), não foi tão bom assim e rendeu até um processo por falta de pagamento de direitos de imagem. Após o fim do contrato de empréstimo com o time paulista, Balbuena retornou ao Dínamo Moscou, onde está até hoje e usa a braçadeira de capitão. Com contrato até junho, tem visto seu nome ser alvo de especulações sobre uma possível volta ao Brasil para o segundo semestre.