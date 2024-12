Cerveja sem álcool e mais: mitos e verdades sobre 6 alimentos 'saudáveis'

Mitos: elas têm o mesmo valor nutricional que as frutas frescas e são excelentes para perda de peso e para a saúde gastrointestinal.

Verdades: apesar de as frutas secas, como uvas-passas, damascos, figos e tâmaras, reterem muitos nutrientes (fibras, potássio, ferro, antioxidantes), o calor do processo de desidratação pode destruir algumas vitaminas, como a C e as do complexo B, informa Thais Barca.

"Os açúcares ainda se tornam mais concentrados, o que pode elevar o teor calórico e causar aumento do colesterol 'ruim' (LDL), da pressão arterial e de inflamações, contribuindo para o desenvolvimento de problemas cardíacos", complementa a nutricionista.

Para se ter ideia, uma xícara de uvas frescas tem cerca de 60 calorias, enquanto uma xícara de uvas-passas pode conter mais de 400 calorias. Não ter ciência disso pode ser problemático para quem tem diabetes ou aqueles em dietas para perda de peso.

Outro ponto importante é que, para algumas pessoas, o consumo de frutas secas pode causar distensão abdominal, gases ou cólicas. Isso ocorre porque a alta concentração de fibras e açúcares (particularmente frutose e sorbitol, que estão presentes em algumas delas) pode fermentar no trato intestinal, especialmente em indivíduos com sensibilidades.

Se consumidas em grandes quantidades e sem água suficiente, as frutas secas então podem "roubar" água do sistema digestivo para reidratar as fibras, agravando sintomas de desidratação e constipação, tornando as fezes mais secas e difíceis de eliminar.