Nutrientes importantes para a mulher no climatério e quais alimentos comer

Pode haver uma redução de foco no trabalho, diminuição da energia do dia a dia, esquecimento, perda de memória, falta de libido, declínio no reparo tecidual (como pele, unhas, articulações e ossos), secura vaginal com aumento das infecções de repetição e vaginoses.

Esse é um momento realmente emblemático na vida da mulher. E, se não houver um cuidado, os sintomas podem afetar de forma mais intensa a vida dessa mulher no pós-menopausa.

No consultório, recebo muitas pacientes passando por tratamentos diferentes, para diferentes queixas, porém ainda de forma isolada. Exemplo: uso de ansiolíticos pelo aumento descontrolado de compulsão alimentar 'sem causa'; uso de medicamentos para emagrecer, já que 'ficou mais difícil perder peso'; uso de medicamentos para evitar a queda de cabelo, que antes não acontecia e agora é intensa; uso de medicamentos para melhorar o foco e a memória, pois o momento é de confusão mental ou 'brain fog'.

Quais nutrientes podem ajudar

Uma boa alimentação —rica em alimentos naturais (carnes, ovos, legumes, verduras, frutas, castanhas e grãos integrais) e pobre em alimentos ultraprocessados, açúcar e carboidratos refinados— é essencial em todas as fases da vida, incluindo o climatério.

No entanto, alguns nutrientes específicos podem ajudar a minimizar sintomas e desconfortos comuns desse momento da vida da mulher. Eu mostro abaixo alguns, que podem ser consumidos tanto em alimentos naturais quanto em suplementos, desde que exista realmente a necessidade, e sempre com orientação nutricional.