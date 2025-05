Augusto Melo afirma que levou sozinho R$ 1 bi de patrocínio ao Corinthians

Eu trouxe 1,8 bilhão de receita pro Corinthians. Eu trouxe. Eu. Vai chegar agora a um outro patamar. Vamos falar isso depois. Eu negociei todas essas entregas. Eu que fiz, eu que trouxe tudo. Eu que tive a coragem de negociar com a TV, eu que trouxe o master, que renegociei com a EZZE, que trouxe meião, omoplata... Eu trouxe essa grande receita. Eu trouxe todos esses patrocínios com o Corinthians beirando a Série B do Paulistão, do Brasileirão... E desde o dia 2 de janeiro de 2024 não me deixam trabalhar. Com toda essa dificuldade, eu fui à luta, trabalhar e buscar receitas

declarou Augusto.

Em meio a um processo de impeachment, que será votado no próximo dia 26, Augusto Melo se defendeu e questionou as intenções dos adversários políticos:

Estou sofrendo tentativa de impeachment desde o dia que assumi. E estou fazendo tudo isso. Imagine se eu tivesse paz pra trabalhar? Com a credibilidade que trouxe, salário em dia. Trouxemos credibilidade, grandes receitas ao Corinthians, hoje os credores sabem quando vão receber. Se isso é ruim para o Corinthians. Se eles querem quebrar um projeto gigantesco que está dando certo e vai dar muito certo, a responsabilidade é deles. O Corinthians nunca teve um projeto como o nosso agora. Estamos tendo a coragem de trazer o Corinthians de volta ao protagonismo. Trazer dinheiro novo, valorizando marca, atleta, sabendo vender, sabendo comprar. Estou focado em trabalhar nesses dez dias em um Corinthians ainda melhor.

desabafou o presidente.

O presidente corintiano falou sobre as receitas do clube e prometeu reforços na janela:

Temos um time competitivo, que eu não vou medir esforços para melhorar nessa janela. O que minha comissão pedir, eu vou trabalhar para buscar. Ano passado, prometi quatro peças, acabei trazendo nove. Graças a um grande projeto de reformulação no CIFUT, onde a gente quase não erra hoje. Buscamos o jogador pontual. A tendência é acertar cada vez mais.

disse Melo.

Mais falas da coletiva

Errou nos diretores anteriores? Augusto Melo: "Quando assumimos, eu costumo dizer que quando você contrata um jogador, você tem que ter tempo de adaptação. Técnico a mesma coisa. O presidente é a mesma coisa. Por mais que esteja há 40 anos aqui, quando você assume essa cadeira é muito diferente. Não tinha ideia realmente do tamanho. Precisei de um tempo para me adaptar. Todos que estiveram aqui, dedicaram seu tempo pra fazer um Corinthians melhor. Todos estavam por amor ao clube. Só que tudo tem um ciclo, uma data de validade. Talvez eles tenham compromissos com empresa, família... E preferem se distanciar. Mas uma empresa do tamanho do Corinthians sempre precisa de reformulação, pessoas motivadas. Faz parte, gente que se adapta, gente que não. Todos que estiveram, estão e vão estar aqui, estão por amor ao Corinthians, porque ninguém aqui recebe salário".