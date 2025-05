Honda WR-V chega ao Brasil em novembro em duas versões; veja detalhes

A nova geração do Honda WR-V será lançada no Brasil em novembro deste ano. A informação foi confirmada por Marcelo Langrafe, diretor comercial da marca japonesa, em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (16).

A atualização do WR-V será posicionada no portfólio da Honda entre City e HR-V, tornando-se o SUV de entrada da marca japonesa. A produção faz parte dos investimentos de R$ 4,2 bilhões confirmados pela Honda para o Brasil até 2030.

Foi confirmado que o WR-V contará com duas versões, EX e EXL, ambas a combustão. Neste momento não está previsto um modelo eletrificado. O utilitário esportivo será fabricado na planta de Itirapina (SP), onde a marca já produz seus demais modelos comercializados no país.