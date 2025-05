Melhor do que água potável? 7 benefícios da água de coco para a saúde

Bebeu demais e acordou com a cabeça latejando, boca seca e estômago revirado? Culpa da desidratação causada pelo álcool, que faz o corpo eliminar água.

A água de coco ajuda a consertar esse estrago. Rica em eletrólitos como potássio e sódio, ela reidrata o organismo e alivia sintomas como dor de cabeça, tontura e náusea. De 500 ml a 1 litro já fazem diferença, mas tudo depende do quanto você exagerou na noitada.

4. Contribui para a jovialidade

Imagem: iStock

Os antioxidantes presentes na água de coco (como a vitamina C, o complexo B e a arginina) ajudam a combater os radicais livres. Esses compostos do líquido protegem as células do corpo e, claro, a pele, o maior órgão que temos. A consequência? Menos sinais de envelhecimento, mais hidratação e até um controle da oleosidade.

5. Ajuda o trato urinário