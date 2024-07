10 alimentos saudáveis, mas que você não deve comer em excesso

Em uma época em que as prateleiras dos supermercados são repletas de alimentos processados, comer bem se torna essencial para a saúde. Mas, assim como tudo na vida, algumas opções consideradas saudáveis podem fazer mal se consumidas em excesso.

A seguir, veja uma lista de alimentos ricos em vitaminas, fibras e minerais, mas que seu nutricionista não indicaria como uma fonte inesgotável de saúde. Lembrando que não é para excluir nenhum deles do cardápio, apenas comer com moderação.

Frutas desidratadas

O processo de desidratação traz vantagens para as frutas, pois potencializa seu sabor e aumenta sua vida útil, deixando o alimento mais prático de carregar e consumir. Além disso, conserva praticamente todas as vitaminas, minerais e fibras da versão in natura. Porém, fica mais fácil errar e ingerir uma maior quantidade de frutas (e calorias), pois elas ficam menores quando estão secas. Outra preocupação é que é comum que essas frutas sejam cristalizadas no açúcar, deixando de ser uma opção saudável.