O que tem mais açúcar, cerveja ou refrigerante? E qual é pior para saúde?

A bebida é fruto da fermentação de cereais — principalmente cevada e trigo — por fungos do tipo levedura. Embora as calorias da cerveja e do refrigerante sejam parecidas, a absorção dela é um pouco mais lenta por conta dos cereais. Além disso, eles têm antioxidantes, que também fazem bem a sua saúde.

Cada grama de álcool presente na cerveja equivale a 7 calorias, enquanto o carboidrato, que ela também carrega, tem 4 calorias por grama. Assim, uma latinha tem calorias parecidas com as de um pão francês, 150. Mesmo as cervejas sem álcool têm carboidratos e possuem bastante caloria.

A cerveja tem um índice glicêmico alto, o que significa que muita glicose é liberada de uma vez na corrente sanguínea — apesar de ser menor do que a do refrigerante. O lado "bom" é que ela, em geral, não contém açúcar adicionado e algumas marcas não têm conservantes como o refrigerante.

O limite de consumo varia muito, de acordo com fatores como peso, altura e estado de saúde, mas como dito, a recomendação é um consumo moderado, de uma latinha por dia para mulheres e duas para homens. E não adianta "economizar" a dose diária para o final de semana.

O maior problema da cerveja é o álcool — o teor alcoólico de uma lata é de 6% em média. Alguns estudos demonstraram recentemente que ingerir qualquer nível de álcool já pode aumentar a mortalidade. As bebedeiras ocasionais intensas estão ligadas a alguns tipos de câncer e problemas no fígado e na memória. E como o álcool afeta o sistema nervoso, é mais fácil perder as contas de quantas latinhas foram ingeridas.

