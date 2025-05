Leite de búfala faz bem? Veja 11 benefícios para saúde e como consumir

2. Melhora a digestão

Assim como outros produtos lácteos, o leite de búfala possui propriedades antioxidantes devido às suas vitaminas, minerais e compostos bioativos. Esses antioxidantes combatem os radicais livres, substâncias que podem causar danos ao corpo e estão associadas a algumas doenças, como câncer e problemas cardíacos.

3. Reforça o sistema imunológico

O leite de búfala contribui para o fortalecimento do sistema imunológico por ter antioxidantes, como as vitaminas A e E. Esses nutrientes neutralizam os radicais livres, protegendo as células e promovendo uma resposta imunológica mais eficaz.

4. Diminui a pressão arterial

A bebida contém beta-lactoglobulina e potássio, o que contribui para a redução da pressão arterial. O potássio é um mineral essencial para o equilíbrio dos fluidos no corpo e desempenha um papel importante no controle da pressão arterial, ao relaxar os vasos sanguíneos e facilitar a eliminação de sódio. Já a beta-lactoglobulina, uma proteína do soro do leite, tem a capacidade de inibir uma enzima que geralmente aumenta a pressão arterial ao estreitar os vasos sanguíneos. Por isso, o consumo regular pode ser benéfico para os hipertensos.