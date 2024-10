A gente ensina, Negrini: atriz não conseguiu fazer pompoarismo; veja dicas

Quem apresenta incontinência urinária ou queda reto, bexiga ou útero deve conversar com um especialista. E os exercícios podem levar ao rompimento do hímen em mulheres virgens.

3. Como começar a usar as bolinhas?

Antes de pensar em usar as bolinhas, é recomendável consultar antes um ginecologista ou uma fisioterapeuta pélvica para avaliar as condições da musculatura local. Embora algumas especialistas aconselhem não usar nenhum tipo de lubrificante primeiro, algumas mulheres no climatério ou na menopausa podem recorrer a um produto à base de água para minimizar a secura típica dessas fases. Um pouquinho só é o suficiente, caso contrário as bolinhas escorregam demais e o treino da musculatura fica prejudicado.

Deitada com as pernas para cima ou sentada na beira da cama ou em uma cadeira, a mulher deve colocar a primeira bolinha e tentar, com a vagina, puxar a próxima até entrar. Com o tempo, deve ser capaz de expelir uma por uma sem o uso das mãos. No começo, pode parecer difícil, mas a simples tentativa de ir contraindo a musculatura — como se estivesse segurando o xixi — e soltar, ainda que necessite usar as mãos no início do treino, já é um trabalho físico e tanto.

É possível começar a fazer os exercícios mais básicos dia sim, dia não, numa média de 10 a 15 minutos. À medida que se sentir mais confiante e passar a perceber os resultados, dá para realizá-los diariamente e aumentar o tempo de contrair e segurar a bolinha, que começa em torno de 5 segundos. Importante: sempre esvaziar a bexiga antes.

4. Em quanto tempo surgem os resultados?

O pico de ganho acontece por volta do terceiro mês de prática. Isso depende da finalidade principal do exercício — se for para combater a incontinência urinária, os resultados podem demorar um pouco mais. Caso seja trabalhar a musculatura para aumentar a percepção corporal no sexo, em duas semanas já dá para notar uma certa diferença.