Madonna x Lady Gaga: Afinal, de quem é o trono?

Madonna na música de abertura do show em Copacabana Imagem: Pilar Olivares/Reuters

Não sou muito fã de Lady Gaga, aliás, não era? Não conhecia bem nenhuma música dela e aquela do Oscar, com Bradley Cooper, eu achava muito muito chata. Gostei dela com Bruno Mars, mas isso porque eu gosto demais dele.

Mas desde o primeiro minuto que eu a vi entrando no palco, fui percebendo uma mulher aberta, disposta, afetiva. Percebi também que seu corpo não era perfeito —nos closes, enquanto ela dançava— e isso me fez gostar ainda mais: nada daqueles músculos trabalhados exaustivamente dia e noite, marca registrada de Madonna. Ela também não tinha um guarda-roupa tão sofisticado, assinado por grifes emblemáticas. Talvez justamente por causa desses detalhes achei tudo mais humano, mais real, menos plastificado. Me senti tocada, acessada, até mesmo eu que nem gostava dela. E mais: pela TV.

Sempre fui mega fã de Madonna, da sua irreverência, da sua ousadia, da sua elegância e bom gosto ao se vestir. Mas confesso que tantos procedimentos estéticos na sua cara e a falta de uma gordurinha mínima pelo corpo transformaram ela numa espécie de robô, uma coisa muito automatizada, em busca da perfeição, inacessível. Mas onde fica aí o coração? Onde fica aquele lugar, aquela ponte imaginária que une o ídolo a seu fã, aquele ponto energético sensível e difícil de ser acionado?

Lady Gaga em show na praia de Copacabana Imagem: Brazil News

Madonna abriu caminhos, rompeu amarras, deu um chute na porta e entrou com tudo. Palmas para ela, ela realmente merece. Lady Gaga chegou com menos ganância, menos personalidade marcante, sem exatamente uma marca registrada. Foi em busca do mesmo público LGBTQIA + e recebeu de volta o mesmo afago e devoção. As mega produções na verdade sempre se parecem umas com as outras e os grandes shows acabam proporcionando o mesmo tipo de entretenimento.