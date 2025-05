Sai o 'corno' e entra o protagonismo da mulher no sexo; entenda o hotwifing

A prática geralmente envolve um fetiche do homem, que nem sempre está envolvido no ato. Segundo Stéphanie da Selva Guimarães, psicóloga, mestre em psicologia e membro da Sbrash (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana), a situação pode ou não gerar excitação sexual no homem cuja parceira está tendo experiências sexuais com outro. "[O parceiro] pode participar dessas práticas sexuais como observador ou somente compartilhar, com certo contentamento, os diálogos sobre os ocorridos", explica.

Existe também o que algumas pessoas denominam de 'nova versão do hotwifing', que é a prática de ver a parceira se relacionando sexualmente com produtores de conteúdos online pornográficos ou trabalhadores do sexo, via plataformas de webcamming [transmissão de imagem e som por meio de uma câmera conectada a um computador] ou por plataformas específicas [de produção de conteúdo adulto]

Stéphanie da Selva Guimarães

Apesar de serem parecidos, os termos hotwifing e cuckolding não são a mesma coisa. O hotwifing se refere a mulher que tem relações com outros homens com o desejo de agradar o marido que, por sua vez, sente desejo em ser traído. "O cuckolding se refere ao próprio parceiro que possui o fetiche em ver que a parceira o trai", explica a especialista.

Tudo acordado

A dinâmica proposta pelo hotwifing costuma estar relacionada a acordos entre o casal. "Em certos casos, também se refere às regras estabelecidas para a relação conjugal como um todo", diz Stéphanie. Segundo a psicóloga, a necessidade de estabelecer, negociar e adaptar esses acordos e regras pode aproximar os parceiros e estreitar a intimidade. "Para se manter uma relação saudável, estas práticas [tidas como não convencionais] podem solicitar do casal maior comunicação e cumplicidade para compreender os limites e prazeres de cada um dentro da relação, principalmente porque esta dinâmica pode envolver certo nível de relação de poder e prazer entre as parcerias".