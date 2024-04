Contrai e relaxa: os exercícios milenares que aumentam o prazer feminino

2. Toda mulher pode usar as bolinhas?

Não, por isso é fundamental, antes de comprá-las consultar um ginecologista. Corrimentos, infecções, feridas, herpes em estado ativo e qualquer tipo de dor na vulva são condições que podem não só dificultar a prática, como piorar os problemas. Miomas, cistos e endometriose podem sofrer um agravamento.

Quem apresenta incontinência urinária ou queda reto, bexiga ou útero deve conversar com um especialista. E os exercícios podem levar ao rompimento do hímen em mulheres virgens.

3. Como começar a fazer os exercícios?

É recomendável, primeiro, consultar um ginecologista ou uma fisioterapeuta pélvica para avaliar as condições da musculatura local. Embora algumas especialistas aconselhem não usar nenhum tipo de lubrificante antes, algumas mulheres no climatério ou na menopausa podem recorrer a um produto à base de água para minimizar a secura típica dessas fases. Um pouquinho só é o suficiente, caso contrário as bolinhas escorregam demais e o treino da musculatura fica prejudicado.

Deitada com as pernas para cima ou sentada na beira da cama ou em uma cadeira, a mulher deve colocar a primeira bolinha e tentar, com a vagina, puxar a próxima até entrar. Com o tempo, deve ser capaz de expelir uma por uma sem o uso das mãos. No começo, pode parecer difícil, mas a simples tentativa de ir contraindo a musculatura — como se estivesse segurando o xixi — e soltar, ainda que necessite usar as mãos no início do treino, já é um trabalho físico e tanto.