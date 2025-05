Dói, incomoda e não excita: o direito de dizer não ao sexo anal

Daniele tem 28 anos e se descreve como uma mulher jovem e antenada. Um dia, cedeu ao desejo insistente do parceiro de experimentar o sexo anal.

O que me chama a atenção em seu relato é que já começa mal: "cedeu". A experiência, como era de se esperar, não foi boa. Foi dolorosa, desconfortável, sem excitação. E deixou nela não só a memória física do incômodo, mas também um bloqueio afetivo e sexual que perdura até hoje. Desde então, ela evita a prática, não sente curiosidade e diz, sem rodeios: "Para mim, não rola".

O que Daniele me conta — com coragem e franqueza — é mais comum do que se imagina.