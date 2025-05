Sex toys e cosméticos sensuais: quando a diversão vira perigo

Estimulantes sexuais: produtos fitoterápicos, como o chamado "pó da bruxinha", não têm comprovação científica de que possam, de fato, melhorar o desempenho sexual em homens e mulheres. Embora contem com substâncias tidas como "energéticas" na formulação, o efeito placebo conta muito quando o assunto é sexo.

Acessórios sadomasoquistas: no caso de algemas, certifique-se de que não estão muito apertadas. Se o modelo tiver chave, deixe-a ao alcance. Vendas e mordaças não podem ser amarradas com muita força, sob o risco de machucar a pessoa. Para melhor curtirem os jogos BDSM (sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo), os envolvidos precisam combinar uma senha (que pode ser uma palavra ou um gesto) de segurança que indique desconforto ou sinalize que é hora de parar.

Lubrificantes: se você é alérgica e/ou tem a pele sensível, evite as versões com corantes, aromas e/ou funções como esquentar ou esfriar — elas podem provocar irritações. O ideal é sempre usar lubrificantes à base de água, que promovem melhor deslize e não rompem o látex dos preservativos.

Adstringentes: desenvolvidos para causar a impressão ao parceiro de que a vagina está mais apertadinha (alguns prometem deixá-la novinha em folha, como a de uma virgem), esses géis oferecem inúmeros riscos se usados indiscriminadamente. Na verdade, eles ressecam a vagina, o que causa a impressão de aperto. Por isso, não são recomendados para mulheres com pouca lubrificação. Se a penetração for muito ríspida, há o perigo de machucar. Além disso, é um produto que traz mais benefícios ao homem do que à parceira.

Géis anestésicos ou dessensibilizantes para sexo anal: à base de lidocaína, xilocaína e ativos naturais, "amortecem" a região com a finalidade de diminuir possíveis incômodos ou dores com a penetração. Até podem evitar o desconforto, mas em contrapartida também diminuem bem a possibilidade de prazer. E podem mascar algum efeito negativo, como fissuras. Além disso, anestesiantes podem causar danos à camisinha.

Vibradores: a higienização errada do brinquedo pode provocar infecções. Eles precisam ser lavados antes e após o seu uso com água e sabonete líquido neutro. O vibrador só deve ser guardado quando estiver bem seco, para não estragar o material. Se ele passar um bom tempo na gaveta, higienize de novo antes de usar. E, caso alterne a penetração no ânus e na vagina, vale cobri-lo com um preservativo a cada utilização para evitar a contaminação cruzada de bactérias.