Sexo anal: produtos e truques que podem facilitar a prática para iniciantes

Bullets: estímulo leve e relaxamento

As cápsulas vibratórias (conhecidas como bullets) são ótimas para quem deseja explorar a área sem penetração direta. De tamanho compacto e com diferentes modos de vibração, elas são usadas na parte externa da região anal para provocar sensações agradáveis e relaxar a musculatura. Como são pequenas e fáceis de manusear, são ideais para quem está começando a experimentar novas formas de prazer.

Plugs e estimuladores: penetração gradual com conforto

Plugs anais e estimuladores com formatos anatômicos e materiais macios ajudam a acostumar o corpo à sensação de penetração. Esses acessórios podem vir em diferentes tamanhos ou com texturas variadas, permitindo que o uso seja feito de forma gradativa — dos modelos mais estreitos até os mais largos. Alguns vêm com vibração, o que proporciona ainda mais estímulos.

Modelos com esferas em sequência ou com design espiralado também são populares por intensificarem a sensação durante o uso.

Há opções em kits com diferentes formatos e tamanhos para quem deseja experimentar aos poucos, além de modelos com alça de segurança para facilitar o manuseio e evitar acidentes.