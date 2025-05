O que é sapiossexual: saiba mais sobre 'orientação sexual' de Bela Gil

Ana Paula Renault

A ex-BBB e comentarista de reality shows é direta: pessoas sem conteúdo não têm vez. Ana Paula já disse publicamente que precisa de estímulo intelectual para se interessar por alguém, e que beleza, sozinha, não move nada no seu radar emocional.

Bela Gil

Ela nunca usou o termo "sapiosexual", mas em entrevistas e falas sobre seu relacionamento, Bela deixa claro que precisa de alinhamento intelectual. Fala com admiração sobre o companheiro, com quem compartilha ideias sobre política, sustentabilidade e consciência social — o tipo de conexão que vai muito além do físico.