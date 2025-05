Memórias sexuais: por que lembrar de transas antigas pode turbinar prazer

Imagem: Getty Images

A memória pode ser definida de forma simplificada como o "guardar/armazenar" informações adquiridas por meio de experiências. Somente formamos memórias a partir de fatos, emoções e experiências novas. Sexo não deixa de ser uma experiência de exercício físico com emoção. As experiências, obviamente, estão no presente. É a memória que as transporta para o passado e as guarda temporária ou definitivamente no nosso sistema nervoso.

Entretanto, não há memória sem aprendizado e, portanto, se temos memórias sexuais, significa que além do sexo ter seu componente "inato", de comportamento incondicionado, temos um componente de aprendizado pela repetição e experimentação. Afinal, quanto mais se faz sexo, mais se aprende sobre ele, mais aptos ficamos na prática e mais memórias sexuais são formadas. Logo, as memórias são resultantes do que alguma vez já sentimos ou percebemos ou vivenciamos. E, no sexo, não é diferente.

As memórias adquiridas em estados de alerta e com carga emocional ou afetiva são melhor fixadas e, assim, mais lembradas em relação a fatos inexpressivos ou adquiridos em condições de quase sonolência. Emoção e memória estão intrinsecamente ligadas, pois na emoção e no afeto gerados durante, antes ou depois de um sexo bem prazeroso e vivenciado, muitas substâncias e hormônios são liberados no corpo. A ocitocina, por exemplo, alcança altas taxas principalmente durante o orgasmo.

Isso significa que lembrar de momentos quentes do passado durante o sexo pode, sim, ser um importante afrodisíaco, já que para a fase de excitação é necessário ter o desejo e estímulos que incluem os cinco sentidos. Só que esses estímulos sensoriais podem ser substituídos pela memória de vivências sexuais anteriores, além de acrescidos da imaginação e de fantasias sexuais já vividas ou projetadas. Para a masturbação, as memórias sexuais são muito eficientes, já que dão o conteúdo emocional que a situação, em si, não contém.

Recorrer às memórias sexuais funciona como um combustível poderoso para aquelas fases de sexo morno numa relação ou quando o casal está junto há muito tempo e precisa de certas estratégias para entrar no clima. Essas lembranças são ótimas para ajudar a entrar no clima, seja nas preliminares ou para ir aumentando a excitação gradativamente.