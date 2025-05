Incompatibilidade sexual: quando insistir e quando abrir mão da relação?

Nem sempre o sexo se desenrola conforme o esperado. Porém, em alguns casos, vale a pena tentar em vez de simplesmente cair fora. Saiba como identificar esses momentos com as dicas a seguir.

Vale tentar

Vocês sabem que o problema existe

Esse é um passo importante, porque varrê-lo para baixo do tapete não fará com que o conflito suma, pelo contrário, a tendência é que aumente. Tomar consciência da questão motiva a dialogar sobre os rumos da relação. Ao longo do tempo, é comum que as formas de excitação se modifiquem, por isso conversar e falar sobre o que cada um gosta e espera do outro é a chave para se ajustarem na cama.

Vocês estão dispostos a negociar

Quando as expectativas sexuais dos dois vêm à tona através do diálogo, pode-se reverter o quadro e fazer acordos se as diferenças forem conciliáveis. Exemplos: ritmo (um gosta de transar à noite, o outro de manhã), frequência (um quer mais que o outro) e atitude (um gosta de uma pegada selvagem ou outro prefere um estilo mais romântico).