Sem sex toys: do sexo anal à masturbação, almofada pode aumentar seu prazer

Cavalgada

A ideia é simples e prática para quem está sem companhia no momento: apoie a almofada na cama ou sofá e monte sobre ela, como se fosse um cavalinho. Ao encontrar a posição mais confortável, é só começar a 'cavalgar'.

Vai e vem

Parecida com a cavalgada, nesta posição, a almofada deve ser colocada na quina da cama e ser bem apoiada na região clitoriana. Verifique se a espuma está cobrindo tudo para não se machucar e comece o movimento de vai e vem. Também é ótima para o sexo solo.

Esfrega-esfrega

Mais uma dica para as solitárias: ao se deitar de barriga para cima, o travesseiro deve ser colocado em contato com a vulva. Com as duas mãos, basta esfregá-lo na região. Caso tenha uma almofada por perto, o prazer pode ser maior, já que permite mais mobilidade por conta do tamanho.