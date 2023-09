Chupitar: técnica quente não é o que você pensa - e dá prazer para ambos

Ao mesmo tempo

Outra sequência sugerida por Valeria: contrair as bochechas realizando movimento de sucção da boca (cinco vezes), e depois contrair bochechas, vagina e ânus, simultaneamente, por mais cinco vezes. "Em seguida, com as pernas estendidas e abertas em V, sugue o ar com a boca entreaberta. Repita o movimento sugando o ar com a boca e com a vagina (como se inspirasse)."

Uma semana de exercícios

Para Cátia Damasceno, é fundamental praticar uma semana de exercícios específicos de contração, sempre imaginando que está segurando xixi.

Dia 1: faça cinco séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de um minuto.

Dia 2: faça seis séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 55 segundos.

Dia 3: faça sete séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 50 segundos.

Dia 4: faça oito séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 45 segundos.

Dia 5: faça nove séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 40 segundos.

Dia 6: faça dez séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 35 segundos.

Dia 7: faça dez séries de 30 contrações do canal vaginal, com intervalo de 30 segundos.

Teste sua força

Com a vagina "malhada", é hora de testar sua força introduzindo o dedo médio e checando o poder das contrações. "Para isso, tente contrair também os músculos do abdome, como se o seu umbigo estivesse entrando no seu corpo. Depois relaxe os músculos, expelindo o dedo", orienta Cátia.