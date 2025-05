Coconut: técnica promete mais prazer no sexo com movimentos do quadril

Para quem está começando, vale começar com calma. Especialistas indicam usar lubrificante íntimo para facilitar o deslizamento, além de estar atenta aos próprios sinais de prazer. O ideal é combinar a técnica com outros movimentos e explorar também as contrações e relaxamentos do assoalho pélvico, o que pode potencializar ainda mais a experiência.

Foco no prazer

O " coconut " é interessante por estimular diferentes regiões do canal vaginal, como as laterais e a entrada da vagina. Os movimentos vão além do clássico para cima e para baixo e permitem que a mulher explore seu corpo com mais consciência e prazer.

Vale lembrar que a técnica não se limita a casais heterossexuais. Casais de mulheres também podem se beneficiar do movimento, desde que estejam posicionadas de modo que estimule os pontos certos. Tudo no sexo pode ser adaptado, desde que com respeito e consentimento.

A principal recomendação é que o foco esteja no prazer e na conexão com o parceiro ou parceira, e não na execução perfeita das letras. Errar uma curva ou improvisar não compromete a experiência — pelo contrário, pode até deixá-la mais leve e divertida.

Fontes: Ana Gehring, fisioterapeuta pélvica; e Nany Maravilha, sexóloga e professora de pompoarismo