Sexo caseiro, mas selvagem: 11 posições sexuais que vão te surpreender

A posição forma a letra "M" entre os parceiros, que entrelaçam as pernas. A mulher precisa sentar em uma superfície mais estável, como o chão, e se inclina para trás, apoiando as mãos. Já suas pernas devem ficar estendidas sobre o peito do homem, enquanto seus calcanhares ficam sobre os ombros do parceiro.

Como está por baixo, ele se senta com as pernas dobradas e braços esticados e voltados para trás, como se fosse uma balança. Além de uma penetração profunda, a posição permite o contato visual durante a transa.

11 - A lançadora

Posição Lançadora Imagem: Arte UOL

De costas com as pernas abertas e ligeiramente flexionadas, o homem usa os joelhos como apoio para mulher, que estenderá seu corpo sobre ele. A mulher deve estar para frente, com as mãos apoiadas no chão e as pernas estendidas. Já os tornozelos devem estar apoiados sobre os ombros do parceiro.

É preciso tomar cuidado e encontrar uma posição confortável para não machucar o pênis durante a penetração.