Afinal, dá ou não para trair numa relação não monogâmica?

Iara acompanhou o casamento dele com Vivian, ficou sabendo quando, anos mais tarde, eles decidiram morar em casas separadas —o que provocou um certo frisson nas pessoas e alimentou uma série de fofocas sobre o status da relação. Depois veio a grande revelação: Roberto e Vivian passaram a ter uma relação aberta —e há quem jure de pés juntos ter sido testemunha do encontro de ambos com terceiras pessoas.

Mas eis que Roberto decidiu dar em cima de Iara. Começou com curtidas e foguinhos no perfil dela no Instagram, comentários elogiosos, perguntas sobre o cotidiano —e acabou no convite para um café.

Iara perguntou claramente sobre o comprometimento de Roberto com Vivian, ao que ele confirmou o acordo consentido do casal sobre a possibilidade de terem relações com outras pessoas. Bom, sendo assim, por que Iara deveria resistir ao desejo, provocado pela atração sexual que sentia por ele?

Durante o café, Iara quis saber mais sobre o terreno em que estava pisando. Embora a responsabilidade sobre o acordo do casal seja 100% de Roberto, ela tem consciência de que entrar na triangulação é sempre um risco —além de achar moralmente errado.

Roberto disse que Vivian e ele viviam um casamento aberto há anos e que procuravam evitar envolvimento afetivo com as pessoas com quem se relacionavam. Tinham estratégias variadas, sendo uma delas não dormir com as pessoas com quem transavam —sendo expressamente proibido o pouso de um(a) crush na cama da casa própria.

Mesmo que morassem em casas separadas, o casal vez por outra dormia junto, e ter esse limite parecia gerar um certo espaço emocional de controle, além de caracterizar uma tradição sagrada, um elo entre os dois.