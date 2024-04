Deborah Secco revela que consegue fumar e jogar bolinhas com a vagina

Deborah Secco, 44, revelou que as aulas de pompoarismo lhe ajudaram a adquirir algumas habilidades com a vagina que facilita no sexo e no orgasmo.

O que aconteceu

Secco contou que fez por nove anos pompoarismo, que são exercícios que fortalecem o assoalho pélvico e, entre outros, consegue gozar sem encostar nela. "Eu fiz aula por muito tempo, e eu consigo gozar sem encostar em mim. Eu arremesso bolinhas de ping-pong, fumo cigarro [com a vagina]", declarou no programa Surubaum.

A atriz também afirmou que ama sexo anal. "Eu amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho inclusive uma aula de como fazer sem doer. Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim".