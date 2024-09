Luan Santana desistiu de participar, pois o atraso o impediria de chegar a outro show em SC. Simone Mendes e Ana Castela (a ídola das boiadeirinhas) esperaram, mas deixaram claro que também tinham outros shows.

O dia que começou com a dúvida se o Rock in Rio necessita dos sertanejos terminou com a pergunta oposta, se eles precisam do festival.

Outro drama rolou entre Ludmilla e a organização. Ela ameaçou não cantar no primeiro dia, pois não teria espaço para toda a produção que queria no Palco Mundo. No final, subiu ao palco, mas o clima não foi dos melhores.

Jão teve outra sorte: conseguiu colocar até uma arquibancada cheia em cima do palco. Está claro que a geração atual no poder do pop brasileiro quer se expandir. Ambiciosos como o Rock in Rio.