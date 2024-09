Encerramento do Rock in Rio 2024 tem vibe dos anos 2000 e lotação máxima

Com clima de melhores dos anos 2000, o último dia de Rock in Rio foi o mais cheio de toda a edição. Todos com os olhos voltados para Mariah Carey, que entregou agudos dignos de quebrar taças.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Image

A diva foi o grande nome desta edição, afinal era uma atração inédita no festival e atraiu o maior público do Rock in Rio. Sua apresentação foi a mais cheia do Sunset.