Devido a atraso no Rock in Rio, Luan Santana não cantará em show sertanejo

Devido ao atraso dos shows no Rock in Rio neste sábado (20), Luan Santana não vai poder se apresentar no palco sertanejo do festival, o UOL apurou.

O cantor faz outro show nesta noite, em São José (SC). Ele havia aceitado o convite do Rock In Rio pois cantaria às 21h10 e iria direto para a outra apresentação. Com o show no festival reagendado para as 22h40, ele não vai poder mais participar.

Luan está no Rio de Janeiro, mas terá que ir para Santa Catarina, onde faz uma apresentação solo.