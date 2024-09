Vida de repórter de Yasmin Brunet é castigo maior do que ser barrada no vip

Não está sendo fácil! Yasmin Brunet topou o desafio da Globo e tem encarado a maratona de cobertura do Rock in Rio no papel de repórter. Logo no primeiro dia, este colunista percebeu que a ex-BBB já se deparou com os diversos obstáculos da profissão.

Vale lembrar que, na última edição, no papel de "celebridade", Yasmin também enfrentou desafios. Ela chegou a ser barrada em uma das áreas mais nobres do festival. Isso por conta da lotação e falta de pulseiras.

Ontem (13), no primeiro dia de trabalho no evento, Yasmin também teve problemas para ter acesso ao espaço vip. A equipe não sabia muito bem por onde ela deveria entrar.