Multidão de roqueiros e refúgio funkeiro: como foi o 3º dia de Rock in Rio

No menos disputado palco Supernova, o Black Pantera afirmou sua força revolucionária do ódio e do amor. Direto e preciso nas letras e nos riffs, sem dar voltas em seus recados, o grupo é um soco no estômago de racistas e fascistas de toda ordem. Eles, aliás, destacaram o caminho árduo de serem "homens pretos fazendo rock antirracista no Brasil".

No meio de tanto rock, um refúgio para quem curte funk. MC Hariel se esforçou para dar sentido a uma escalação torta e acolheu refugiados do funk no Espaço Favela do Rock in Rio deste domingo (15) dominado por bandas de hard rock no resto dos palcos. Poze do Rodo também passou pelo espaço. A impressão foi de que a organização esqueceu de convidar artistas da periferia que cantam outros estilos além do funk.

Cantores afiadíssimos em suas críticas. Fora dos palcos, algumas personalidades deram declarações polêmicas em entrevistas. BNegão, do Planet Hemp, criticou a inclusão de artistas sertanejos no evento. Marcelo D2 disse não curtir a ostentação no trap, que, para ele, passa a falsa impressão de que "a favela venceu". Pitty alfinetou a organizaçãodo RiR pela falta de cantoras de rock no palco principal do festival.