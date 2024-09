Dona Lia de Itamaracá encanta Rock in Rio com ciranda e letras simples

CIRANDA IN RIO

Era início da tarde quando Dona Lia transformou o palco Global Village numa ciranda, dança de conjunto com formação em círculo que ocorre em Pernambuco e na Paraíba.

COREOGRAFIA

A coreografia é bastante simples: no compasso da música, dão-se quatro passos para a direita, começando-se com o pé esquerdo, na batida forte do bumbo. Sempre que convocado por dona Lia ou pela guitarrista/mestre-de-cerimonias da banda, o público atendeu aos chamados e formou grandes cirandas na Cidade do Rock.

Público atendo o chamado de Dona Lia de Itamaracá e se diverte em ciranda no Rock in Rio 2024 Imagem: Divulgação Rock in Rio

VOU VOLTAR

Dona Lia se mostrou tão à vontade no palco que ao chegar no finalzinho de sua apresentação disse: "Já estou com saudade, Rock in Rio. Vou voltar, só vai depender do contratante". Se depender do público, já é!