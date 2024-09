Com 'FRXV', Felipe Ret eleva patamar dos shows de rap/trap no Rock in Rio

Felipe Ret superou o desafio de fazer seu show de 15 anos de carreira caber em uma hora de apresentação no palco Sunset na tarde desta quinta (19). Com labaredas, fogos, visuais, jogo luzes e novos arranjos, "FRXV" mostra o esforço do rapper para se destacar. Com banda, instrumentos de sopro e backing vocals, ele mostra um trabalho diferenciado na cena rap/trap — que a Cidade do Rock ainda não tinha visto nesta edição com presença marcante de artistas do gênero. O setlist fez um passeio pelas fases da carreira e deixou o público feliz com o "Ret do velho testamento".

OUTRO PATAMAR

O show se destaca em relação a outros que assistimos no primeiro fim de semana de Rock in Rio tanto pela estrutura quanto pela musicalidade. Desta vez, a pirotecnia foi uma aliada e não o que roubou a cena. O investimento na apresentação com banda, sopros, backing-vocals foi um diferencial.

OSTENTAÇÃO

Além de ostentar na estrutura do show, Ret subiu ao palco carregado de grifes (Balenciaga, Louis Vuitton) e um colar gigantesco que deve valer alguns cifrões. Na cultura trap/funk quanto maior o cordão, maior a respeito.