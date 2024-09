Despedida emo, Lulu impecável, Reynolds sem camisa: o 2º dia do Rock in Rio

O segundo dia de apresentações do Rock in Rio 2024, neste sábado (14), teve um clima de despedida emo com apresentações de NX Zero e Restart, show impecável de Lula Santos e Imagine Dragons inspirado e com apresentação na medida certa, mas também bastante calor na Cidade do Rock.

14.set.2024 - Banda NXZero se apresenta palco Sunset na segunda noite do festival Rock In Rio Imagem: Rita SeixasRock In Rio

Bandas símbolos do rock brasileiro na década passada, NX Zero e Restart marcaram a despedida emo em clima de nostalgia do estilo. Di Ferrero, líder do NX, liderou o encerramento da turnê "Cedo ou Tarde", que também marcou o fim de "um ciclo".