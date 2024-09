Virou hit no Rock in Rio: paparazzi tornam fãs 'rockstars por um dia'

Quem vai ao Rock in Rio quer ter boas fotos para postar nas redes sociais. Nesta edição, os fãs podem ter um paparazzo só para chamar de seu e se tornarem "rockstars".

Os fãs puderam reservar um fotógrafo por 30 minutos de forma gratuita a partir de uma plataforma do TikTok. O agendamento on-line está esgotado, mas é possível recorrer ao estande da plataforma de vídeos no festival para vagas remanescentes.

A ideia é fazer poses como os ídolos que estão no palco. O público recebe as fotos e vídeos no mesmo dia. As mídias feitas pela AKQA Casa ganham projeção em um telão na Cidade do Rock e até no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.