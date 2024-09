Dia Delas: as garotas se divertiram no 5° dia de Rock in Rio; veja como foi

No palco Sunset, Tyla deu match com o público brasileiro, desceu do palco, e performou o challenge que a impulsionou mundialmente. A sul-africana representou a nova geração e atraiu o público jovem.

Enquanto no palco mundo uma faixa etária variada aguardava a apresentação da veterana Cyndi Lauper. A cantora do hit eterno "Girls Just Wanna Have Fun" provou que a idade é só um número e aguentou firme até o show de Katy Perry, com quem cantou "Time after Time".