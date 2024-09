Mariah Carey barra bonde de famosos na frente de seu palco do Rock in Rio

Sophie Charlotte e Xamã no povão para ver Mariah Carey no Rock in Rio 2024 Imagem: Rogerio Fidalgo/AgNews

Quem se recusou a "ter vida de anônimo", ainda tinha a opção de ir para a área de camarins do palco e assistir ao show da cantora no telão. Fontes da coluna contaram ainda que dois nomes conseguiram assistir de pertinho - e fugiram da barreira. São elas Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues. As duas não entraram para o bonde do perrengue.

A área na frente do palco, conhecida como espaço "Family & Friends", é bastante acessada no Rock in Rio por celebridades A. Nomes como Bruna Marquezine, Jade Picon e Sasha Meneghel só assistiram aos grandes espetáculos no local.

A coluna apurou que alguns famosos desistiram da aventura no gramado e voltaram correndo para o Vipão. Que situação!