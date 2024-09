Rock in Rio: DJ Mochakk mostra por que é chamado de 'Brazilian sensation'

No dia de seu aniversário de 25 anos, Mochakk comemorou com a família e muitos fãs no Rock in Rio. Ele foi a atração principal do palco New Dance Order, coroando um ano especial em sua carreira, marcada por uma turnê mundial com passagens por praticamente todos os festivais de música mais importantes do mundo.

DE SOROCABA PARA O MUNDO

Os últimos dois anos foram transformadores na vida de Pedro Maia, um sorocabano fã de skate que chegou a cursar dois anos de faculdade de produção musical, mas largou quando as viagens começaram a fazê-lo perder muitas aulas. Com a ajuda do Tik Tok, Mochakk começou a ganhar visibilidade espalhando seus sets vibrantes e ecléticos filmados da perspectiva da pista de dança. Tocando de jazz a funk carioca, usando o tech-house como fio condutor, ele explodiu nas redes e seu nome passou a ser obrigatório nos line-ups mais interessantes do Brasil e do mundo.

BRAZILIAN SENSATION

Com uma carreira que pode ser chamada de meteórica, Mochakk passou os últimos meses fazendo shows lotados, de Nova York a São Paulo, além de ter ajudado a vender ingressos de festivais como Coachella, Time Warp, Creamfields, Primavera Sound, entre muitos outros.