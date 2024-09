Trap é o novo rock? Primeiro dia de Rock in Rio atrai jovens; veja como foi

13.set.2024 - Show da cantora Ludmilla, no palco Mundo, durante o primeiro dia do primeiro final de semana do festival Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Abertura dos portões atrasada e calor intenso. Programado para os portões abrirem às 14h, o público só começou a ter acesso à Cidade do Rock cerca de 20 minutos depois do horário previsto — os primeiros shows começavam às 15h. Culminou para a ansiedade da galera as fortes temperaturas registradas no Rio de Janeiro nesta sexta (13), com os termômetros na casa dos 40º, segundo a prefeitura.

Trap é o novo rock? Veigh rebateu críticas pelo "excesso" de artistas do gênero no RiR. Ele, que se apresentou na sexta e volta para novos shows neste sábado (14) e no dia 21, defendeu a inclusão do estilo na line-up do festival. O show de Orochi, Oruam e Chefin, aliás, foi como uma comemoração do projeto vitorioso de traduzir o trap dos EUA para um "carioquês" fluente e cativante.

Line-up com música urbana foi acerto e atraiu jovens. Muitas crianças e adolescentes foram à Cidade do Rock acompanhados pelos pais e se divertiram com os hits do rap e do trap — entre outros, Matuê animou o público.