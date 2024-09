Falha de segurança no Rock in Rio: fãs usam sinalizadores em shows

Itens proibidos na lista de objetos que não entram no Rock in Rio, sinalizadores foram usados por fãs em diferentes momentos do primeiro dia de Rock in Rio.

O que aconteceu

Splash presenciou o uso de sinalizadores nos shows de Orochi, Oruam e Chefin no Palco Sunset e do headliner Travis Scott no Palco Mundo. Os artefatos pirotécnicos produzem efeito intenso de luz e calor, sendo inflamáveis e proibidos.

A Segurpro, empresa de segurança do Rock in Rio, diz estar "atenta ao uso de sinalizadores nos shows" e que retira do festival quem estiver portando ou fazendo uso do dispositivo. "Alertamos sobre a importância do não uso de sinalizadores para que todos possam ter uma experiência segura".