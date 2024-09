Veigh rebate criticas ao excesso de trap no Rock in Rio: É o novo rock'

Veigh, que se apresentou com Kayblack nesta sexta (13), rebateu as críticas em relação ao grande número de artistas do trap na edição 2024 do Rock in Rio.

O trapper canta no Rock in Rio três vezes. Ele volta neste sábado (14), no palco Supernova, e no dia 21, no show Para Sempre Trap, no chamado Dia Brasil.

Veigh também fala sobre passar mensagens positivas aos mais jovens, que se identificam cada vez mais com o trap. Assista ao papo de Toca com Veigh, que aparece ao lado do DJ Koda, no player acima.