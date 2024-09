Dia Brasil: como foi o concentrado de boa música brasileira do Rock in Rio

Todo mundo canta junto

O encerramento foi com um karaokê nostálgico (quem nunca terminou uma noite assim?). Quem resistiu na Cidade do Rock até o show final do Palco Mundo, participou de um grande coral comandado por Capital Inicial, Tony Garrido, Rogério Flausino, Detonautas, NXZero e Pitty.

Show do Capital Inicial no Para Sempre Rock, do Rock in Rio 2024 Imagem: AgNews

Mesmo com falhas no som do palco, o público garantiu o coro poderoso no show Para Sempre Rock.