Público plural e todos os ritmos: veja como foi o 4º dia do Rock in Rio

Jão levou seu pop para o palco Mundo e seu público foi literalmente participativo, com uma proposta ambiciosa de colocar os fãs no palco. Com grande estrutura e fãs emocionados, o cantor teve a missão de animar uma Cidade do Rock ainda esvaziada. O ponto facultativo decretado pela Prefeitura do Rio para a tarde não fez o público chegar mais cedo. No entanto, São Jão mostrou para os seus devotos que tem muito talento.

Filipe Ret se apresenta na tarde de quinta (19), no Rock in Rio Imagem: Natália Rampinelli/AgNews

Ao fim da tarde, com a Cidade do Rock mais cheia, Filipe Ret fez um show de rap/trap diferenciado no Sunset. Elevando o patamar das apresentações do gênero no festival. Com estrutura, banda e ostentação, o rapper apresentou sua turnê "FRXV".

Indo trap ao pop soul, Joss Stone certamente conquistou novos fãs no dia de hoje. Muitos já aguardavam no palco Mundo para as apresentações de Charlie Puth e Ed Sheeran, mas ela envolveu o público com seu carisma.