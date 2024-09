Rock in Rio teen: trap atrai garotada no primeiro dia de festival

Com line-up para os amantes da música urbana, o primeiro dia de Rock in Rio atraiu muitas crianças e adolescentes, que foram à Cidade do Rock acompanhados pelos pais. Era possível ver os pequenos no ombro dos pais enquanto cantavam hits do rap e trap.

O que aconteceu

Fernanda Cordeiro levou a filha, Mirela, 15, para curtir MC Cabelinho e Travis Scott, headliners do Palco Sunset e Mundo, respectivamente. "Ela fez 15 anos e pediu de presente de aniversário. Pra mim, é satisfatório acompanhá-la num show que gosta muito", disse a mãe. "Cabelinho é quem mais gosto hoje", completou a filha.

Fernanda acredita que o rap traduz a realidade dos jovens e lamenta os pais que tentam proibir os filhos de ouvir rap. "Eles se identificam. O pai tem que se inserir na vida do filho pra entender quem ele é."